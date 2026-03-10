Foggia e Molfetta unite per una sala parto nella baraccopoli del Kenya | il progetto ' Madre'

Foggia e Molfetta collaborano per il progetto 'Madre', che prevede la creazione di una sala parto sicura nella baraccopoli di Kawangware, alla periferia di Nairobi, in Kenya. Il progetto è stato co-finanziato dalla Regione Puglia e mira a migliorare le condizioni di assistenza alle donne in gravidanza nella zona. La realizzazione e l’allestimento della struttura sono al centro dell’intervento.

Aps Puglia Senza Ostacoli e Centro missionario Frati Minori di Puglia e Molise uniti nel garantire un presidio stabile di dignità e sicurezza per donne e bambini di una baraccopoli a Nairobi Un progetto di cooperazione internazionale co-finanziato dalla Regione Puglia per la realizzazione e l’allestimento di una sala parto sicura nella baraccopoli di Kawangware, alla periferia di Nairobi, in Kenya. Si è tenuta presso il Santuario della Madonna dei Martiri, a Molfetta, la conferenza stampa di presentazione di ‘Madre - Maternal Aid, Dignity, Resilience, Equity - Una sala parto sicura per restituire dignità e futuro alle madri in Kenya’,... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Salernitana e Foggia unite per Ricchetti: una patch speciale in ricordo del re del taglioSabato 20 dicembre, allo stadio Arechi, le squadre scenderanno in campo supportando una iniziativa congiunta. Tragedia dopo il parto: muore a 33 anni una giovane madreTempo di lettura: < 1 minutoSi è spenta poco dopo le 13:00 di oggi la 33enne originaria di Pompei che lottava tra la vita e la morte all’ospedale... Tutti gli aggiornamenti su Foggia e Molfetta unite per una sala... Madre, Foggia e Molfetta unite per una sala parto sicura in una baraccopoli del KenyaUn progetto di cooperazione internazionale co-finanziato dalla Regione Puglia per la realizzazione e l’allestimento di una sala parto sicura nella ... immediato.net FOGGIA KENYA Foggia e Molfetta unite per una sala parto sicura in una baraccopoli del KenyaÈ stato presentato a Molfetta il progetto di cooperazione internazionale MADRE – Maternal Aid, Dignity, Resilience, Equity, co-finanziato dalla Regione Puglia, che prevede la realizzazione di una ... statoquotidiano.it