Florence Korea Film Fest 2026

Dal 19 al 28 marzo, al cinema La, si svolgerà la 24ª edizione del Florence Korea Film Fest a Firenze. La manifestazione presenterà dodici star internazionali del cinema e proporrà oltre 70 titoli suddivisi tra blockbuster e film indipendenti. La rassegna riporterà la città italiana al centro della cultura coreana, offrendo un’ampia varietà di proposte cinematografiche.

Tra i momenti più attesi, l’omaggio alla star globale Gong Yoo (volto di Squid Game e Train to Busan), attore conosciuto anche come “l’uomo che con una valigetta e un invito in metropolitana ha dato inizio al fenomeno globale Squid Game”, il "reclutatore" più famoso. E poi il festival celebra anche il genio di Yeon Sang-ho, il regista che ha riscritto le regole del genere horror con il cult Train to Busan, a dieci anni dall’uscita al cinema, per una retrospettiva dei suoi film. Commedie agrodolci sull'età della consapevolezza completano il programma fino ai thriller distopici, in un viaggio a 360° nella Corea contemporanea. Il festival... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Svelato il manifesto della 24/a edizione del Florence Korea Film FestFirenze, 16 gennaio – Tra spazio e immaginazione, vita organica e visione contemporanea, prende forma il manifesto della 24/a edizione del Florence...

Florence Korea Film Fest Conferenza Stampa

