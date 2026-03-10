Sono 19 i giocatori convocati per il raduno di flag football che si tiene a Roma, segnando un passo importante nel percorso di preparazione verso i Mondiali di Düsseldorf in programma questa estate. La squadra si riunisce per affinare le strategie e migliorare la preparazione in vista della competizione internazionale. La fase di allenamento si svolge nel capoluogo italiano, in vista dell’appuntamento mondiale.

Prosegue il percorso di avvicinamento ai Campionati Mondiali di flag football di Düsseldorf (Germania) della prossima estate per quanto riguarda la nazionale italiana. Dopo il primo step disputato a Madrid nel torneo “Inter Flag”, circuito internazionale articolato su quattro appuntamenti tra Europa e Nord America, si entra nel vivo della preparazione. La FIDAF, infatti, seguendo le indicazioni dell’head coach Massimiliano Bonomo, ha convocato gli atleti e lo staff in vista del raduno che si terrà presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, dal 12 al 15 marzo. Sono diciannove gli atleti convocati, ai quali si aggiungono 15 giocatori provenienti dai team laziali, per lo scrimmage previsto il giorno 15 marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flag football, sono 19 i convocati per il raduno di Roma. Prosegue il percorso verso i Mondiali

