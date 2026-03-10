A Milano, due atleti, Flaccadori e Magnini, sono stati invitati a visitare una scuola secondaria di primo grado. Durante la giornata, hanno incontrato studenti, condividendo esperienze sportive e stimolando la partecipazione alle attività scolastiche. L’iniziativa mira a mostrare come lo sport possa rappresentare un elemento di coinvolgimento per i giovani, contribuendo a ridurre il rischio di abbandono scolastico.

MILANO - Entusiasmo, partecipazione e tanta voglia di mettersi in gioco alla Scuola Secondaria di I Grado "S. Caterina da Siena" di Milano, protagonista del secondo appuntamento del percorso nazionale promosso da Sport e Salute e adidas per contrastare il fenomeno del drop-out sportivo tra i più giovani. Dopo il successo della prima tappa, il viaggio continua con un nuovo incontro dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, un momento di confronto e attività pensato per rafforzare il legame tra ragazzi e pratica sportiva in una fase delicata della crescita, in cui il rischio di abbandono aumenta. A rendere speciale la... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Flaccadori e Magnini a scuola a Milano: sport come antidoto al drop-out giovanile

