Fiumicino vertice con Astral sul nuovo assetto del trasporto pubblico locale

A Fiumicino si è svolto un incontro tra rappresentanti del Comune e di Astral per discutere del nuovo assetto del trasporto pubblico locale. L’obiettivo principale è analizzare le modifiche previste e le modalità di attuazione del cambiamento. La riunione ha coinvolto figure istituzionali e tecnici incaricati di definire i dettagli del trasferimento del servizio. La discussione si è concentrata sui prossimi passi e sulle tempistiche previste.

Fiumicino, 10 marzo 2026 – Nella prospettiva del passaggio del trasporto pubblico locale del Comune di Fiumicino sotto la gestione di Astral, come già avvenuto per diversi altri comuni del Lazio, si è svolto oggi un importante incontro istituzionale tra l'amministrazione comunale e i vertici della società regionale. All'incontro hanno partecipato l'Assessore ai Trasporti Angelo Caroccia, il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e la presidente della Commissione Trasporti Francesca De Pascali. "È stato un confronto necessario – afferma Caroccia – grazie al quale abbiamo portato all'attenzione di Astral tutte le esigenze e le criticità del nostro territorio.