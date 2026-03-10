Firenze torna Trittico di Spinello Aretino all’accademia

A Firenze, il Trittico di Spinello Aretino è stato restituito alla Galleria dell’Accademia dopo aver subito un restauro. L’opera, che rappresenta un importante esempio dell’arte rinascimentale, torna così visibile al pubblico. L’intervento di recupero è stato completato e l’opera è stata rimossa dal laboratorio di restauro. La riapertura al pubblico è prevista nelle prossime settimane.

