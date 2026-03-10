Questa mattina a Firenze si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 24ª edizione del Florence Korean Film Festival, che si terrà al Cinema La Compagnia. Tra i protagonisti dell’evento ci sono l’attore Gong Yoo e il regista Yeon Sang-ho, che parteciperanno alla manifestazione. La kermesse dedicata al cinema coreano si svolgerà nei prossimi giorni.

Questa mattina, presso il Cinema La Compagnia, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della ventiquattresima edizione del FKFF (Florence Korean Film Festival). In programma dal 19 al 28 marzo, il festival proporrà ben 70 pellicole e numerose attività collaterali. L’attesa per la Hallyu (l’ondata culturale coreana) è alle stelle: basti pensare che la masterclass dedicata a Gong Yoo è andata sold out in meno di cinque minuti. Oltre agli incontri, il festival presenterà diverse novità provenienti dal Festival di Busan in anteprima europea. Ad aprire le danze sarà People and Meat del regista Yang Jong-hyun, una commedia che segue tre anziani che girano per ristoranti BBQ scappando senza pagare il conto. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Firenze si tinge di Corea: Gong Yoo e Yeon Sang-ho star della 24ª edizione del Florence Korean Film Festival

Articoli correlati

Leggi anche: L'attore Gong Yoo è l'ospite speciale della 24esima edizione del Florence Korea Film Fest

Approfondimenti e contenuti su Firenze si tinge di Corea Gong Yoo e...

Temi più discussi: Florence Korean Film Festival 2026: programma ed ospiti; Man on Fire: il teaser trailer della serie Netflix riaccende il mito di John Creasy; Scuola di Seduzione: il trailer ufficiale svela il ritorno al cinema di Carlo Verdone; Firenze si tinge di Corea | Gong Yoo e Yeon Sang-ho star della 24ª edizione del Florence Korean Film Festival.

Firenze si tinge di Corea: Gong Yoo e Yeon Sang-ho star della 24ª edizione del Florence Korean Film FestivalPresentata la 24ª edizione del Florence Korean Film Festival. Scopri il programma, gli ospiti come Gong Yoo e le anteprime dal 19 al 28 marzo. universalmovies.it

Gong Yoo, Yeon Sang-ho e oltre 70 film: Firenze torna capitale del cinema coreanoOltre 70 film in programma, dodici star internazionali e un viaggio tra blockbuster, cinema d’autore e produzioni indipendenti: Firenze torna capitale europea della cultura coreana con la 24ª edizione ... msn.com

A Firenze anche la star globale di Squid Game, Gong Yoo - facebook.com facebook