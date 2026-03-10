Firenze Archeofilm si parte Il giro del mondo in 80 film

A Firenze è iniziato il festival Firenze Archeofilm, che propone un viaggio attraverso 80 film provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si concentra sulla storia, la cultura e le origini, offrendo agli spettatori un'opportunità di riscoprire le radici e i percorsi dell'umanità. La rassegna è dedicata a chi desidera esplorare il passato e il presente delle civiltà attraverso il cinema.

A cavallo tra ciò che siamo e saremo. Partendo dalle origini, perché solo riscoprendo le nostre radici è possibile immaginare il futuro dell’umanità: per questo, le più importanti produzioni mondiali su archeologia, arte, ambiente ed etnografia si danno appuntamento per cinque giorni al Cinema La Compagnia. L’ottava edizione del Firenze Archeofilm - in programma dall’11 al 15 marzo ad ingresso libero e gratuito - è un giro del mondo in 80 film - metà anteprime, tutte in italiano e con una sezione in original sound - arrivate da ogni angolo del pianeta: la rassegna, organizzata dalla rivista Archeologia Viva (Giunti Editore) in collaborazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze Archeofilm, si parte. Il giro del mondo in 80 film Articoli correlati Leggi anche: Mondo giovani e nuove prospettive. Ecco gli 80 di “Strade di volontà“: "Sono parte attiva del territorio" Ancora guai per Beatrice Venezi, le spille contro di lei si moltiplicano e… fanno il giro del mondo!La nomina di Beatrice Venezi alla guida musicale della Fenice di Venezia, annunciata lo scorso settembre, continua a generare strascichi e tensioni... Una selezione di notizie su Firenze Archeofilm Temi più discussi: Firenze Archeofilm, il cinema incontra l’archeologia; Firenze Archeofilm, si parte. Il giro del mondo in 80 film; FIRENZE ARCHEOFILM 8 - Dall'11 al 15 marzo; Firenze Archeofilm, l'arte e la storia della Toscana rivivono sul grande schermo. Firenze Archeofilm, l’arte e la storia della Toscana rivivono sul grande schermoOttava edizione, dall'11 al 15 marzo, al Cinema La Compagnia: 80 titoli, di cui più di 50 anteprime, per raccontare le grandi scoperte archeologiche in tutto il mondo e i suoi protagonisti. Tante le ... intoscana.it Tante pellicole ad Archeofilm, tra samurai e storia di NefertariAl via dall'11 al 15 marzo l'ottava edizione di Firenze Archeofilm - festival internazionale del Cinema di archeologia, arte e ambiente - organizzato dalla rivista Archeologia Viva in collaborazione c ... ansa.it Ottava edizione, dall’11 al 15 marzo, al Cinema La Compagnia: 80 titoli, di cui più di 50 anteprime, per raccontare le grandi scoperte archeologiche in tutto il mondo e i suoi protagonisti. Tante le pellicole dedicate alla regione https://bit.ly/firenzearcheofilm26 - facebook.com facebook