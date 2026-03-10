Firenze Archeofilm 2026 cinque giorni di cinema e archeologia

Firenze Archeofilm 2026 si svolge nel capoluogo toscano e dura cinque giorni, durante i quali vengono proiettati film dedicati alla storia e alle origini delle civiltà. L’evento riunisce registi, studiosi e appassionati di archeologia che partecipano a un programma ricco di proiezioni e incontri. La manifestazione si tiene in diverse location della città, coinvolgendo il pubblico locale e visitatori.

FIRENZE – Firenze Archeofilm 2026 porta nel capoluogo toscano cinque giorni di cinema dedicato alla storia e alle origini delle civiltà. Il festival internazionale del cinema di archeologia, arte e ambiente si svolge dall'11 al 15 marzo al Cinema 'La Compagnia', con proiezioni aperte al pubblico. La rassegna, giunta all'ottava edizione, è organizzata dalla rivista Archeologia Viva in collaborazione con Università degli Studi di Firenze, Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria e Fondazione Sistema Toscana. In programma 80 film provenienti da 19 Paesi, tra documentari, cortometraggi e numerose anteprime. Le proiezioni saranno a ingresso libero e gratuito, con l'obiettivo di rendere accessibile al pubblico un programma che unisce divulgazione scientifica e linguaggio cinematografico.