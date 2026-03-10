Il ponte collassato sulla Fipili a Livorno è stato riaperto dopo i lavori di ripristino. La Città metropolitana di Firenze ha stabilito un limite di 30 chilometri orari e vietato il transito ai tir per garantire la sicurezza durante le operazioni di messa in sicurezza del viadotto. La riapertura è stata comunicata ufficialmente dopo aver completato le verifiche tecniche.

LIVORNO – E’ stato riaperto alle 17 di oggi, 10 marzo 2026, il ponte collassato a Livorno sulla Fi-Pi-Li in ingresso alla Darsena Toscana venerdì 6 marzo. La Città metropolitana di Firenze ha firmato un atto per gestire in sicurezza il traffico durante le operazioni di rimessa in sesto del viadotto dopo il cedimento. È stato disposto il limite di velocità a 30 chilometri orari e, come anticipato nei giorni scorsi, lo stop ai mezzi pesanti. L’obiettivo, ora, è renderlo quanto prima percorribile per i Tir diretti al porto (il limite ora è di 3,5 tonnellate) e transitabile, al di sotto, per gli yacht in entrata e in uscita dal canale dei Navicelli, che resta isolato visto che l’impalcato a causa della rottura non potrà essere riparato prima di una settimana. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fipili: riaperto ponte collassato a Livorno. Limite a 30 chilometri orari e stop ai tir

