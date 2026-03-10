Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur | qual è la situazione

Al Laghetto dell’Eur, questa mattina, le prime gemme dei ciliegi giapponesi hanno iniziato a schiudersi, annunciando l’inizio della fioritura. Le piante si trovano lungo le sponde del laghetto e sono state osservate con attenzione da visitatori e appassionati di natura. La scena è quella di una primavera che si avvicina e che si manifesta attraverso i primi segni di colore tra i rami.

Oggi le prime gemme dei ciliegi giapponesi fanno timidamente capolino al Laghetto dell'EUR, a Roma. I ciliegi dell'EUR, donati dalla città di Tokyo nel 1959 come simbolo di amicizia tra Italia e Giappone, sono principalmente della varietà Somei-Yoshino, che produce fiori di colore rosa pallido, quasi bianco. La loro fioritura inizia generalmente a metà marzo e raggiunge il picco tra la fine di marzo e i primi di aprile. Il laghetto dell'Eur è una delle mete preferite dai romani in primavera, complici gli immensi spazi verdi dove rilassarsi in compagnia degli amici, prendere un po' di sole o fare una passeggiata sotto una magica pioggia di petali di ciliegi in fiore.

Fioritura dei ciliegi, gli eventi e le aperture serali straordinarie con i ciliegi illuminati dal 21 marzo al 6 aprile nei Giardini della Reggia di Venaria- Musica all’ombra dei ciliegi in fiore (28 e 29 marzo, 5 e 6 aprile) con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino Ogni giorno sarà attivo il punto ristoro del Patio dei Giardini, mentre la sera ... giornaledipuglia.com

Per poche settimane la Reggia di Venaria si tinge di rosa: lo spettacolo dei ciliegi in fioreOgni primavera, appena l’aria si fa più leggera, la Reggia di Venaria regala uno degli spettacoli naturali più romantici del Nord Italia: la fioritura dei ciliegi. Nel 2026 i giardini si tingono di ro ... tuttogreen.it

La fioritura delle magnolie di piazza Tommaseo, nel quartiere Magenta, è uno degli spettacoli più suggestivi della primavera milanese. Tra le palazzine in stile Liberty che circondano l’area verde della piazza, con l’arrivo della bella stagione sbocciano le spe - facebook.com facebook