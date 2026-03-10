La Fiorentina affronta la Rakow nella partita di ritorno dei playoff di Conference League, programmata per il 12 marzo 2026 alle ore 21:00. La squadra viola prosegue la sua avventura europea dopo aver superato una fase difficile nel match di andata. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati già annunciati in vista dell'incontro.

La Fiorentina prosegue il suo percorso in Conference League dopo lo spavento preso nel ritorno dei playoff. La Viola stavolta gioca il match d’andata in casa, ancora contro una formazione polacca, che stavolta è il Rakow. I gigliati giovedì hanno oltre vantaggio di giocare al Franchi, ma non possono fare come nel turno precedente, dove. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fiorentina-Rakow (Conference League, 12-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti e contenuti su Fiorentina Rakow Conference League 12...

Temi più discussi: Fiorentina-Rakow: probabili formazioni, quando e dove vederla in tv; Fiorentina, turnover per Vanoli in Conference: chi gioca e chi no; Fiorentina-Rakow si affrontano nell’andata degli ottavi di finale di Conference League: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.; Conference League, Fiorentina-Rakow: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.

Fiorentina-Rakow, i viola puntano i quarti prima dello spareggio con la Cremonese: il pronosticoPronostico Fiorentina-Rakow quote analisi sfida andata ottavi Conference League in programma al Franchi giovedì 12 marzo alle ore 21 ... gazzetta.it

Fiorentina-Rakow, Vanoli: Onorare Conference League fino in fondoLe parole dell'allenatore della Fiorentina alla vigilia della sfida di andata degli ottavi di Conference League contro il Rakow: Non dobbiamo pensare alla Cremonese, ma a onorare questa competizione. sport.sky.it

LaViola.it. . Il pareggio con il Parma accontenta Vanoli e la squadra ma non i tifosi, con il Rakow la Fiorentina di riserve e giovani. Questa Viola riuscirà a vincere a Cremona Ne parliamo nel salotto LIVE di LaViola.it con Marco Pecorini, Alessandro Latini e Fr - facebook.com facebook

Tomczyk ( #Rakow): “La #Fiorentina non farà calcoli. #Gasperini un’ispirazione” x.com