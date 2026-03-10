Fiorentina la crisi di risultati parte dall’attacco | il dato horror sui gol fatti rispetto a quelli attesi!

Da calcionews24.com 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina sta attraversando un momento difficile in campionato, con una diminuzione evidente dei risultati e un attacco che fatica a trovare continuità. La squadra ha segnato meno gol rispetto a quanto le statistiche prevedrebbero, evidenziando una discrepanza tra le aspettative e le reali prestazioni. Attualmente, i punti in classifica sono 17 inferiori rispetto a quelli che si attenderebbero in base ai dati di rendimento.

Pellegrino punta in alto: «L’obiettivo salvezza si sta avvicinando. Il Milan mi segue? Vi rispondo così» Andrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». I dettagli Mercato Juve, settimana decisiva per Senesi? Nuovi contatti con l’entourage e quattro big europee in corsa Allegri Milan, avanti insieme: Cardinale punta sul tecnico per costruire il futuro! Dall’opzione per il rinnovo al progetto Inter, la società si stringe attorno a Chivu: ieri la riunione ad Appiano! C’è un concetto... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

fiorentina la crisi di risultati parte dall8217attacco il dato horror sui gol fatti rispetto a quelli attesi
© Calcionews24.com - Fiorentina, la crisi di risultati parte dall’attacco: il dato horror sui gol fatti rispetto a quelli attesi!

Articoli correlati

Record Haaland, il norvegese aggancia i gol di Ronaldo in Premier League! Sono 103 dopo la doppietta al West Ham, ma rispetto al portoghese c’è un dato che sorprendeMateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri.

Leao all'Inter e Thuram al Milan? Quelli che potevano giocare il derby dall'altra parte, poi...Nel secolo scorso era sicuramente peggio, in termini di percezione popolare: quando qualche giocatore passava da una sponda all'altra della stessa...

Contenuti utili per approfondire Fiorentina la crisi di risultati parte...

Temi più discussi: Pallone avvelenato, tutti contro tutti Fiorentina a nervi tesi; Fiorentina, crisi e svolta: con il Parma vietato sbagliare, torna la difesa a quattro; Vanoli sotto accusa: difesa a tre, numeri disastrosi e Fiorentina in crisi; L’Udinese sfida la crisi. Alle 20.45 al Friuli c’è la Fiorentina.

fiorentina la crisi diCremonese in crisi nera, Nicola rischia: chi in panchina con la Fiorentina?La Fiorentina affronterà una Cremonese con un altro allenatore? msn.com

Calcio: Udinese, con la Fiorentina per chiudere la crisiL'obiettivo dichiarato del monday night casalingo con la Fiorentina è chiudere la crisi che ha portato a tre sconfitte consecutive: per l'Udinese, il girone di ritorno è stato davvero poco produttivo. ansa.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.