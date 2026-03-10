Fiorentina la crisi di risultati parte dall’attacco | il dato horror sui gol fatti rispetto a quelli attesi!

La Fiorentina sta attraversando un momento difficile in campionato, con una diminuzione evidente dei risultati e un attacco che fatica a trovare continuità. La squadra ha segnato meno gol rispetto a quanto le statistiche prevedrebbero, evidenziando una discrepanza tra le aspettative e le reali prestazioni. Attualmente, i punti in classifica sono 17 inferiori rispetto a quelli che si attenderebbero in base ai dati di rendimento.