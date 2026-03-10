Fiorello prende in giro la Rai per il post su Martina Miliddi | Turbare chi? Il balletto non è scandaloso

Fiorello ha commentato la rimozione di un post della Rai su Martina Miliddi, criticando la didascalia sessista che ha suscitato polemiche sui social della rete. Durante un evento, ha ironizzato sulla svista di Viale Mazzini, chiedendo se si volesse davvero turbare chi assisteva al balletto, sottolineando con tono scherzoso la situazione.

Fiorello ironizza sul caso del post rimosso dalla Rai su Martina Miliddi. Dopo le polemiche per la didascalia sessista apparsa sui canali social della rete, lo showman ironizza sulla svista di Viale Mazzini a La Pennicanza: "Volete turbare chi? Avete presente chi avete davanti?".