Finti agenti di polizia per derubare il corriere di un negozio di elettronica | condannata la banda

Nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2026, i Carabinieri di Castellammare di Stabia, con il supporto di unità di Casoria e Napoli Stella, hanno arrestato quattro pregiudicati a seguito di un’ordinanza di custodia in carcere. I responsabili sono coinvolti in un episodio avvenuto il 18 settembre di due anni prima, in cui una banda di uomini si è presentata come agenti di polizia per derubare un corriere di un negozio di elettronica.

Contestualmente, sono stati eseguiti decreti di perquisizione contro altri due soggetti: uno indagato per i medesimi reati e un secondo sospettato di essere il ricettatore del gruppo. L'indagine ha ricostruito l'assalto ai danni di un corriere diretto a un magazzino di elettronica di Castellammare di Stabia. Il carico rubato aveva un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro e comprendeva: 1.733 iPhone 16 di vari modelli, 455 tra cuffie e auricolari Apple Pods, 145 Apple Watch. Le perquisizioni hanno permesso di portare alla luce la pericolosità del gruppo e di recuperare parte della refurtiva presso l'abitazione dei genitori del presunto ricettatore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Tenta di derubare un corriere: rintracciato e denunciato a SapriTensione a Sapri, nei pressi dell’ufficio postale: un corriere è stato vittima di un furto, mentre era sceso dal mezzo per effettuare una consegna.

Finti poliziotti truffano due anziani. Condannata la coppia di malviventiFingendosi poliziotti avevano truffato due anziani del posto facendosi consegnare ingenti somme di denaro e gioielli per 15mila euro.

