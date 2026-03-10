Finisce incastrato in un tubo di 10 metri | il cane Frodo salvato dai vigili del fuoco

Un cane di nome Frodo è rimasto intrappolato in un tubo di circa 10 metri dedicato allo scolo delle acque. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere l’animale, che si era infilato all’interno della conduttura e si era bloccato. L’operazione di salvataggio è durata alcuni minuti, al termine dei quali Frodo è stato estratto e consegnato ai proprietari.

Si era infilato all'interno di un tubo di circa 10 metri per lo scolo delle acque ed è rimasto incastrato. E' stato necessario l'intervento del personale dei vigili del fuoco per liberare un cane di grossa taglia, spaventato e impossibilitato a uscire da solo dallo spazio ristretto in cui era finito. Il cane era terrorizzato e le operazioni di recupero sono andate avanti per diverse ore. Il poco spazio presente ha reso necessario il ricorso a un mezzo speciale dei vigili del fuoco per movimento terra e ad attrezzature per creare il varco necessario a liberarlo. Alla fine, Frodo, questo il nome del cane, è uscito sano e salvo ed è stato visitato da un veterinario prima di essere riconsegnato ai proprietari. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

