Franco Gabrielli ha dichiarato di votare no alla riforma, definendola pericolosa. In un'intervista ha espresso le sue posizioni, confermando il suo intento di entrare in politica. La sua presenza si fa più evidente mentre si avvicina a un ruolo di figura di riferimento per la sinistra, con un piano di discesa in campo ormai chiaro.

Franco Gabrielli continua a portare avanti il suo piano per la discesa in campo in politica. Ed ecco un'intervista che lo avvicina sempre di più a quel ruolo di federatore della sinistra a cui mira. "Al referendum voto convintamente no. E non perché ritengo che in questo paese non ci sia il problema della giustizia, ma perché l'indipendenza della magistratura è un bene prezioso, una garanzia per tutti, un valore da preservare sopra ogni cosa", le parole a Il Fatto Quotidiano dell'ex capo della Polizia, secondo cui la Carta costituzionale va "modificata il meno possibile" poiché "ogni volta che si carica una modifica di aspettative di parte si fanno sfracelli". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Finalmente Gabrielli si toglie la maschera: “Voto convintamente no. Riforma pericolosa”

