Joey Barton, noto per il suo carattere focoso e comportamenti spesso controversi, è un ex calciatore inglese che ha attirato l'attenzione non solo per le sue prestazioni sportive ma anche per le numerose vicende giudiziarie. Dopo aver giocato in diverse squadre, è finito in manette più volte, alimentando l'immagine di un personaggio ribelle e difficile da gestire. La sua carriera è stata segnata da episodi che hanno fatto discutere il mondo del calcio.

“Critico culturale. Hanno cercato di farmi tacere. Hanno fallito”. Joey Barton non è mai quello che sembra. O è l’uomo di Twitter, quello della catartica bio che avete letto poche righe più sopra. O è il cattivo ragazzo che prende a pugni gli altri e la sua vita. Uno parla di politica, arte, film, letteratura. Si perde nella grandezza di Nietzsche. Nei capitoli illuminanti del Principe di Machiavelli e, lo ha detto lui, nel dualismo, nel materialismo e nella Lettera a Meneceo di Epicuro. Questo Barton prende posizioni politiche, non si fa problemi. L’altro è l’uomo che hanno arrestato poche ore fa per una rissa fuori da un golf club del Merseyside, nel North West, England. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Filosofo, anticristo, mediano da battaglia, galeotto, ribelle oppure... chi è davvero Joey Barton

