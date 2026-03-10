Filippo Bisciglia | Mi stavo sentendo male il cugino Lorenzo in clinica psichiatrica a Scherzi a Parte

Durante la registrazione di Scherzi a Parte, Lorenzo Bisciglia, cugino di Filippo Bisciglia, è stato portato in clinica psichiatrica dopo aver dichiarato di sentirsi male. La produzione ha coinvolto Lorenzo in un falò di confronto, in cui il rapporto tra i due cugini è stato al centro dell'attenzione. La trasmissione ha richiesto la partecipazione di Lorenzo, noto per il suo legame con Filippo.

Scherzi a Parte sceglie Lorenzo Bisciglia per un particolare falò di confronto e ha chiesto la complicità del cugino Lorenzo, con il quale il noto conduttore di Temptation Island ha un rapporto fraterno. Durante una partita di tennis, ha finto un malore in campo e ha inscenato un'amnesia temporanea in una clinica psichiatrica. Bisciglia è andato nel panico: "Me stavo a sentì male!". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9)La seconda puntata di ‘Scherzi a Parte’ condotta da Max Giusti su Canale 5 forse giustifica il 26 % di share di quella d'esordio.

Leggi anche: Scherzi a parte, le pagelle della seconda puntata: Amendola pronto alla rissa (7), Bisciglia in ospedale (8)

Aggiornamenti e notizie su Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia ha una nuova fidanzata? A cena con una donna misteriosa/ Rumors senza confermeFilippo Bisciglia ha una nuova fidanzata? Dopo la fine della storia con Pamela Camassa, è entrato un nuovo amore nella sua vita? A quanto pare no ... ilsussidiario.net

Filippo Bisciglia a Scherzi a Parte, chi è: età, dove vive, fidanzata, la malattia da bambino, Temptation Island e la fine della storia con Pamela CamassaFilippo Bisciglia è tra i protagonisti della seconda puntata di Scherzi a Parte, stasera in tv in onda su Canale 5. Per il pubblico televisivo è uno dei volti ... ilmessaggero.it