Giulia Boverio descrive la sua esperienza con la dipendenza e la fragilità di una generazione che ha affrontato il proprio buio. Nel suo racconto, il buio non è qualcosa da evitare ma da attraversare, un luogo che ha vissuto senza cercare di sfuggirgli. La narrazione si concentra su momenti di vulnerabilità e sulla percezione di un mondo che si rivela complesso e difficile.

Il buio, di solito, è qualcosa da cui si scappa. Lo si copre, lo si nasconde, lo si combatte. Per Giulia Boverio, invece, è stato un luogo da attraversare. E da cui ripartire. Attrice e volto amatissimo di una generazione grazie al personaggio di Valentina nella sit-com Disney Quelli dell’intervallo è cresciuta sotto i riflettori quando era poco più che un’adolescente. Poi, improvvisamente, il set si spegne. La serie finisce, e con lei anche il ruolo in cui si riconosceva. “Ho perso un lavoro che per me era una famiglia”, racconta. È l’inizio di un periodo lungo e silenzioso, segnato dall’alcol e da una dipendenza che, come spesso accade, non arriva con il rumore di una caduta improvvisa, ma con l’erosione lenta di sé stessi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Figli del buio: Giulia Boverio racconta la dipendenza e la fragilità di una generazione

