Fico rivoluziona i trasporti | De Gregorio resta in carica

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha annunciato un possibile cambiamento nella gestione dei trasporti regionali. In seguito a queste dichiarazioni, il dirigente responsabile del settore, De Gregorio, rimane al suo posto e continua a svolgere le sue funzioni. La notizia riguarda quindi un'eventuale rivoluzione nel modo in cui vengono organizzati e amministrati i trasporti pubblici nella regione.

Il cambio di passo nella gestione dei trasporti regionali potrebbe essere imminente alla luce delle recenti dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Roberto Fico. La Circumvesuviana, da anni al centro di critiche per i continui disagi, si trova al centro di un possibile rimpasto dirigenziale che vedrebbe coinvolto l’Ente autonomo Volturno e la sua attuale guida, Umberto De Gregorio. Mentre il nuovo vertice regionale valuta opzioni radicali, l’amministratore uscente dichiara la propria disponibilità a restare in carica finché richiesto, pur ammettendo la precarietà del ruolo. L’atmosfera è tesa: tra cantieri appena sbloccati e una rete ferroviaria considerata la peggiore d’Italia, la pressione sui pendolari è alle stelle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

