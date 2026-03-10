Fials blocca trasferimenti | consenso esplicito vincente

La FIALS ha raggiunto un accordo che prevede modifiche significative al regolamento di transizione verso l’Azienda Zero. L'intesa interrompe l'imposizione automatica di trasferimenti contrattuali e garantisce che i trasferimenti possano avvenire solo con il consenso esplicito dei lavoratori interessati. La decisione è stata presa dopo un confronto tra le parti coinvolte.

La FIALS ha ottenuto modifiche sostanziali al regolamento di transizione verso l’Azienda Zero, bloccando ogni automatismo che avrebbe imposto il trasferimento dei contratti senza il consenso esplicito dei lavoratori. Questa vittoria giuridica si colloca nel cuore della riorganizzazione sanitaria calabrese, dove la tutela del personale dei Distretti e degli Ospedali diventa il fulcro per garantire la continuità delle cure. Il risultato deriva da una negoziazione intensa condotta dal Segretario Regionale Bruno Ferrato, in sinergia con il Coordinatore Antonio Maiolino e la Segreteria Dario Rizzo. Le modifiche approvate eliminano l’uso improprio del termine cessione forzata, ripristinando il rispetto del Codice Civile e della Legge 42890. 🔗 Leggi su Ameve.eu

