Festa è questione di sicurezza Carabinieri picchiati città offesa | Ci saranno più forze in campo

Durante la festa di sabato sera a Forlimpopoli, tre carabinieri sono stati aggrediti e picchiati, provocando una reazione immediata da parte delle autorità locali e degli organizzatori dell’evento. La vicenda ha generato preoccupazione riguardo alla sicurezza della manifestazione, portando le forze dell’ordine a pianificare un potenziamento delle risorse presenti in futuro. Nessun dettaglio sulle motivazioni dell’aggressione è stato comunicato.

L’aggressione ai danni di tre carabinieri avvenuta sabato sera durante la Segavecchia di Forlimpopoli ha suscitato la reazione dell’amministrazione comunale e degli organizzatori della manifestazione. L’episodio si è verificato nei pressi di un bar del centro storico, dove i militari erano intervenuti per identificare un giovane di 21 anni, residente a Castrocaro Terme, in evidente stato di alterazione psicofisica. Alla richiesta dei documenti il ragazzo avrebbe reagito con violenza, colpendo i carabinieri con calci, pugni e spinte, mordendo anche uno di loro. Tre militari hanno riportato lesioni con una prognosi di sette giorni ciascuno. Il giovane, risultato poi positivo ad alcol e sostanze stupefacenti, è stato arrestato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

