Ferretti Cina-Komarek | guerra sulla governance

Il gruppo cinese Weichai Group, attraverso Ferretti International Holding, controlla una quota significativa di Ferretti. Recentemente, sono emerse tensioni tra Ferretti e Cina-Komarek, coinvolgendo questioni di governance e controllo. Le dispute riguardano specificamente l'organizzazione interna e le decisioni strategiche del gruppo, senza che siano stati resi pubblici dettagli sui motivi alla base delle divergenze.

Il gruppo cinese Weichai Group, che attraverso Ferretti International Holding controlla la quota di maggioranza del gruppo di Forlì, si riserva di agire a tutela dei propri interessi dopo alcuni commenti apparsi sulla stampa in merito all'offerta pubblica parziale volontaria lanciata da KKCG Maritime, la holding nautica del gruppo dell'imprenditore ceco Karel Komarek. In una nota Ferretti precisa che l'affermazione secondo cui Weichai o Fih avrebbero ostacolato le iniziative di crescita della società «è fattualmente errata e priva di fondamento». Il gruppo cinese, viene sottolineato, esercita i propri diritti di azionista «attraverso gli opportuni canali di governance societaria» e non agisce impartendo direttive unilaterali al management, ricordando che la società è quotata e soggetta alle regole del mercato.