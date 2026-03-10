Fermato per un controllo dal portafogli spunta un documento rubato

La polizia ha denunciato un 37enne di origini nigeriane per ricettazione e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Nella mattina di lunedì 9 marzo 2026, durante un controllo appiedato in centro storico, un equipaggio ha identificato l'uomo nei pressi di uno shop 24 ore. Nel momento in cui il soggetto ha estratto il suo documento, è spuntata dal suo portafoglio una carta di identità risultata intestata e smarrita da una ragazza. Da ulteriori accertamenti è emerso che il 37enne, già noto per reati contro il patrimonio, è irregolare sul territorio nazionale. La sua posizione è al vaglio dell'ufficio immigrazione.