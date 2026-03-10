Ferito? Non posso commentare Mojtaba Khamenei il giallo di Hegseth

Mojtaba Khamenei, figlio della Guida Suprema di Teheran, è al centro di un mistero sulla sua salute. I vertici militari statunitensi evitano di commentare le sue condizioni, mentre il caso si è fatto strada tra le notizie non confermate. Khamenei stesso ha dichiarato di non poter parlare in merito a eventuali ferite, alimentando ancora di più i dubbi su questa vicenda.

Giallo Khamenei, che fine ha fatto la nuova Guida Suprema di Teheran? I vertici militari degli Stati Uniti glissano sulle condizioni di salute del figlio di Alì Khamenei. Ma che fine ha fatto? "Al momento non posso commentare". Così il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth durante un briefing al Pentagono, alla domanda sulle voci secondo cui Mojtaba Khamenei potrebbe essere rimasto ferito durante gli attacchi contro l'Iran. La nuova Guida Suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, dovrebbe "dare ascolto alle parole" del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e "non cercare di dotarsi di armi nucleari". Lo ha affermato il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth durante un briefing al Pentagono. 🔗 Leggi su Iltempo.it

