Federico Pelizzari fa l' impresa | argento ai Giochi paralimpici di Milano Cortina

Federico Pelizzari, atleta di Mandello del Lario, ha conquistato la medaglia d’argento alla gara di supercombinata di sci ai Giochi paralimpici di Milano Cortina. Durante la competizione odierna, nella categoria Standing, ha realizzato una seconda manche particolarmente efficace, riuscendo a risalire posizioni e a salire sul secondo gradino del podio.

Lo sciatore mandellese sale sul secondo gradino del podio nella supercombinata grazie a una strepitosa prova di slalom dopo il sesto posto in superG. Fasoli: "Grande Federico". Il Comitato italiano paralimpico: "Cuore pieno di emozioni" ederico Pelizzari argento ai Giochi paralimpici di Milano Cortina. Nella gara di supercombinata di sci svoltasi oggi, categoria Standing, il mandellese ha compiuto una seconda manche strepitosa, rimontando fino al secondo gradino del podio. In mattinata, nella prova di superG, Pelizzari ha chiuso con il tempo di 1'15"37, al sesto posto. Nello slalom il secondo miglior crono, 44"00, gli è valso un gran balzo fino alla piazza d’onore alle spalle del francese Arthur Bauchet, il più veloce tra i pali stretti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Giada Canino sarà tedofora ai Giochi paralimpici Milano-CortinaLa campionessa di danza sportiva e simbolo della lotta al bullismo protagonista alle Olimpiadi. Contenuti e approfondimenti su Federico Pelizzari Temi più discussi: Federico Pelizzari fa l'impresa: argento ai Giochi paralimpici di Milano Cortina; Per noi paralimpici i Giochi forse valgono di più che per un atleta normo: se vinciamo ai Mondiali riceviamo giusto una pacca sulla spalla. Federico Pelizzari alle porte della seconda Olimpiade; Grande Giove: gli atleti paralimpici Martina Vozza e Federico Pelizzari ci raccontano il dietro le quinte degli allenamenti di sci alpino; Milano-Cortina 2026, Pelizzari out: occasione persa alle Tofane. Federico Pelizzari fa l'impresa: argento ai Giochi paralimpici di Milano CortinaLo sciatore mandellese sale sul secondo gradino del podio nella supercombinata grazie a una strepitosa prova di slalom dopo il sesto posto in superG . Fasoli: Grande Federico. Il Comitato italiano p ... leccotoday.it Federico Pelizzari, è una rimonta d’argento in combinata! Prima medaglia alle ParalimpiadiPochi minuti dopo aver eguagliato Pechino 2022, l'Italia riscrive il numero di medaglie ed aggancia Torino 2006: l'ottavo podio azzurro alle Paralimpiadi ... oasport.it Federico Pelizzari conquista l’argento nella combinata standing alle Paralimpiadi Milano Cortina 2026: primo podio ai Giochi per lo sciatore lombardo. facebook 100 minuti di gloria: Giacomo #Bertagnolli + Andrea Ravelli vision impaired Chiara #Mazzel + Nicola Cotti Cottini vision impaired Federico #Pelizzari standing René #deSilvestro sitting La combinata alpina regala gioie all’Italia. #MilanoCortina20 x.com