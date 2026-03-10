FC 26 Nuova Evoluzione, intitolata Candles & Cramps, rappresenta un cambiamento importante per il reparto arretrato, evidenziando un aggiornamento significativo legato al tema FUT Birthday. La novità è stata annunciata come una trasformazione “esplosiva” che interessa direttamente la linea difensiva. La squadra ha presentato questa evoluzione come un passo avanti nel suo percorso di sviluppo.

Questa Evoluzione a tema FUT Birthday è una vera trasformazione “esplosiva” per il reparto arretrato. È pensata per prendere un difensore d’esperienza (nato prima del 1996) e trasformarlo in un centrale d’élite, capace di dominare fisicamente e tecnicamente grazie a boost statistici che arrivano fino a +50. Dettagli e Costi. Costo: 55.000 crediti o 400 FC Points.. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibile: No.. Requisiti di Selezione. Posizione: DC (CB).. OVR max: 88.. Stili di gioco max: 10 (Base), 1 (Plus).. Data di nascita: Nato prima del 25021996.. Rarità: Non raro (Tour mondiale fuoricl. argento).. Miglioramenti. L’upgrade agisce radicalmente su velocità, difesa e reattività: Generale: Rarità EVO FUT Birthday, OVR +30 (Max 89). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Accendi le candeline (Candles & Cramps)

Articoli correlati

FC 26 Nuova Evoluzione: Difendi e gioca (Hold & Play)L’ultima aggiunta alla serie dedicata ai talenti del Tour Mondiale si chiama “Difendi e gioca”.

Leggi anche: FC 26 Guida Evoluzione FC 26: “Calma e Sangue Freddo” (Calm & Collected)

Una raccolta di contenuti su Nuova Evoluzione

Temi più discussi: EA FC 26 Evoluzione Scarica Di Zuccheri Elenco Giocatori Ed Obiettivi; FC 26 Nuova Evoluzione: Riscaldamento compleanno – Mosse Abilità e Piede Debole al TOP! (Birthday Warmup); FC 26 Evoluzione | Preparati per la festa – Il salto verso le 5 stelle Skill prepare for the party; EA FC 26 Evoluzione L’Anima Della Festa Elenco Giocatori Ed Obiettivi.

FC 26 Nuova Evoluzione: Scarica di zuccheri – Il boost definitivo per il tuo Attaccante! (Cake & Rush)Per il compleanno di Ultimate Team arriva un'evoluzione dal potenziale devastante. Scarica di zuccheri è pensata per trasformare una carta argento in un ... imiglioridififa.com

FC 26 Nuova Evoluzione: L’anima della festa (The Party Is Inside)Il compleanno di Ultimate Team continua a regalare follie. Con l'evoluzione L'anima della festa, puoi prendere un esterno destro e trasformarlo in un ... imiglioridififa.com

"La ragazza che suonava il piano" segna una piccola nuova evoluzione in Prima stanza a destra. Il nuovo EP sviluppa una scrittura più consapevole e brani più strutturati senza abbandonare synth, dream-pop, malinconia e immaginario sentimentale. https:// - facebook.com facebook