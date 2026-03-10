Fatal Frame II | 30 fps Mayu e nuove storie nel remake

Il 10 marzo 2026 viene pubblicato il remake di Fatal Frame II: Crimson Butterfly, un classico del survival horror. Il gioco torna con una grafica aggiornata e nuove storie, offrendo ai giocatori l’opportunità di rivivere l’esperienza originale con alcune novità. La versione rimasterizzata permette di giocare a 30 fps e include contenuti aggiuntivi rispetto all’originale del 2003.

Il 10 marzo 2026 segna il ritorno definitivo di un classico del genere survival horror, con il remake completo di Fatal Frame II: Crimson Butterfly che ripropone l’esperienza originale del secondo capitolo della saga Project Zero. La ricostruzione totale su motore grafico moderno ha mantenuto la stabilità a 30 fotogrammi al secondo, introducendo però nuove meccaniche come la possibilità di tenere per mano la gemella Mayu e ampliando la mitologia del Villaggio Minakami con storie inedite. Questa operazione non è un semplice aggiornamento visivo ma una riscrittura completa che cerca di preservare l’angoscia dell’originale del periodo PlayStation 2, offrendo ai giocatori italiani un’opportunità unica di rivivere l’atmosfera soffocante del borgo maledetto senza le limitazioni tecniche del passato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

