Farmacia Ast Fermo | pazienti costretti a sedersi sulle scale

Alla farmacia dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, in via Zeppilli, i pazienti sono costretti a sedersi sulle scale a causa di problemi nel servizio. La situazione ha creato disagi e preoccupazioni tra chi si rivolge alla struttura per ottenere cure e rimedi. La crisi operativa ha portato a una condizione di disagio per chi cerca assistenza in questa sede.

Il servizio farmaceutico dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, situato in via Zeppilli, si trova al centro di una grave crisi operativa che sta mettendo a rischio la salute dei pazienti più fragili. Il consigliere Fabrizio Cesetti ha lanciato un appello urgente alla direzione dell’Ast per risolvere immediatamente le condizioni di attesa intollerabili e garantire la sicurezza degli utenti. La richiesta principale è il trasferimento immediato delle attività in una sede alternativa più idonea, evitando di attendere l’inaugurazione del nuovo ospedale di Campiglione. La situazione attuale costringe anziani e pazienti cronici a rimanere all’esterno senza alcuna struttura di supporto, come panche o sedie, costringendoli talvolta a sedersi direttamente sui gradini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Farmacia Ast Fermo: pazienti costretti a sedersi sulle scale Articoli correlati Trasporto AST nel caos: Russo: “Studenti costretti ad attendere anche un’ora alla fermata”Disservizi quotidiani e corse irregolari mettono in difficoltà centinaia di famiglie. "Vietato sedersi" sulle gradinate a Monfalcone: in cento alla protestaIl provvedimento sembra coinvolgere, come molti altri emanati dall’amministrazione in passato, le abitudini dei cittadini bengalesi. Contenuti utili per approfondire Farmacia Ast Fermo pazienti costretti a... Cesetti sulla farmacia di via Zeppilli: «Condizioni di attesa inaccettabili per i pazienti fragili. La direzione Ast intervenga subito»AST – L’intervento del consigliere provinciale sulla questione. «Si tratta chiaramente di un problema di ordine organizzativo che deve essere sanato quanto prima. trovare una sede alternativa sarebbe ... cronachefermane.it Pronto un robot per farmaci chemioterapici all'ospedale di FermoRobot per la preparazione dei farmaci chemioterapici ai blocchi di partenza. L'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Fermo annuncia che è stata completata la fase di installazione del macchinario di ... ansa.it