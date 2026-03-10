L'Aifa ha deciso di autorizzare il rimborso del farmaco seladelpar per il trattamento della colangite biliare primitiva. La decisione riguarda la copertura finanziaria del medicinale, che ora può essere incluso nel sistema di assistenza sanitaria pubblica. La mossa si applica a pazienti affetti da questa malattia epatica, offrendo loro un'opzione terapeutica riconosciuta ufficialmente.

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato il rimborso di seladelpar per il trattamento della colangite biliare primitiva (Primary Biliary Cholangitis, Pbc) in combinazione con acido ursodesossicolico (Udca) negli adulti che hanno una risposta inadeguata al solo Udca o in monoterapia nei casi in cui Udca non è tollerato. Lo annuncia Gilead Sciences in una nota. La Pbc - si legge - è una malattia epatica cronica autoimmune e colestatica che colpisce principalmente le donne fra i 45 e i 65 anni. In Italia la prevalenza della patologia è stimata in 27,9 casi per 100mila abitanti, con un'incidenza annuale di 5,31 casi ogni 100mila abitanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaci, ok Aifa a rimborso di seladelpar per colangite biliare primitiva

Articoli correlati

Leggi anche: Sindrome di Alagille, ok Aifa a rimborso trattamento prurito colestatico

Leggi anche: Sindrome di Alagille, ok di Aifa al rimborso del trattamento per il prurito colestatico

Tutto quello che riguarda Farmaci ok Aifa a rimborso di...

Temi più discussi: Cancro seno in fase iniziale, ok Aifa a ribociclib per ridurre rischio recidiva; Farmaci antiacido, riforma Aifa: meno burocrazia e criteri aggiornati; Farmaci e rimborsi. L'Aifa aggiorna il portale per le valutazioni di Hta: scadenza al 31 marzo per le aziende; Otc, ok da Assosalute su linee guida Aifa. Tra le novità, intervento del farmacista più chiaro su Sop.

Aifa. Pubblicato il regolamento della Cse: così cambierà la valutazione dei farmaciIl documento, adottato dal CdA il 15 dicembre 2025 e approvato dai tre ministeri competenti, ridisegna la governance della valutazione farmaceutica. quotidianosanita.it

Intelligenza artificiale e farmaci, Aifa: possibili applicazioni in ricerca e trial cliniciIl dossier Aifa analizza il ruolo crescente degli algoritmi nella scoperta dei farmaci, nella selezione dei pazienti per gli studi clinici e nella medicina di precisione ... doctor33.it

L'IA rivoluziona la ricerca sui farmaci, 6 aziende su 10 la usano. Aifa: "Dai trial clinici virtuali alla selezione di molecole, il mercato cresce del 40% annuo". #ANSA - facebook.com facebook

L'IA rivoluziona la ricerca sui farmaci, 6 aziende su 10 la usano. Aifa: "Dai trial clinici virtuali alla selezione di molecole, il mercato cresce del 40% annuo" #ANSA x.com