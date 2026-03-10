Farmaci antitumorali rubati a Napoli e rivenduti all'estero | dieci arresti

Dieci persone sono state arrestate tra Napoli, Melito e Catania in relazione al furto di farmaci antitumorali. I colpi sono stati messi a segno nelle farmacie ospedaliere dell'ospedale Federico II e nel Distretto 30 dell’Asl Napoli 1 Centro. Le operazioni di polizia hanno portato al fermo dei sospetti coinvolti in questa rete di ricettazione e rivendita all’estero.

