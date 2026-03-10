Il ministro della Giustizia ha annunciato l’invio di ispettori per approfondire il caso di una famiglia nel bosco, dove i giudici hanno lamentato toni aggressivi durante le procedure. La garante per l’Infanzia ha invece dichiarato che non ci sono rischi per un’eventuale adozione, confermando la tranquillità sulla situazione dei tre figli. L’ordinanza del tribunale dell’Aquila ha portato all’allontanamento della madre dalla struttura.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha confermato l’invio degli ispettori per svolgere approfondimenti sul caso della famiglia nel bosco dopo l’ultima tegola: l’allontanamento della mamma dalla struttura dove viveva con i tre figli in seguito a una ordinanza choc del tribunale dell’Aquila. La decisione del Guardasigilli arriva dopo l’ordinanza del tribunale dei minorenni che ha disposto la separazione di Catherine Birmingham dai bimbi. Ma è solo la seconda parte di un percorso già avviato nei mesi scorsi. Famiglia nel bosco, Nordio invia gli ispettori all’Aquila. “Va ricordato – ha detto Nordio – che un accertamento preliminare era già stato avviato a novembre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Famiglia nel bosco, Nordio invia gli ispettori e i giudici lamentano “toni aggressivi”. La garante per l’Infanzia: nessun rischio adozione

Famiglia nel bosco, in arrivo a L'Aquila gli ispettori del ministro Nordio

«Voglio che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui». Lo ha detto Nathan Trevallion, il papà dei bimbi lasciando la casa famiglia. «Ringrazio tutti per la solidarietà

"Voglio che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui". Lo ha detto Nathan Trevallion, il papà della 'famiglia del bosco' di Palmoli (Chieti), lasciando la casa famiglia dove ora si trovano i figli. "Ringrazio tutti per la soli