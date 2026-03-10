Famiglia nel bosco la giudice sotto scorta e l’ipotesi di affidare i figli solo al padre

Il ministero dell’Interno ha disposto un incremento della scorta per Cecilia Angrisano, presidente del tribunale dei minori di L’Aquila, in seguito a una famiglia nel bosco. L’ipotesi di affidare i figli solo al padre è al centro di un procedimento giudiziario. La giudice, ora sotto protezione, è coinvolta in una vicenda che riguarda un caso di tutela minorile.

Il ministero dell’Interno ha deciso di alzare il livello di protezione nei confronti di Cecilia Angrisano, presidente del tribunale dei minori de L’Aquila. La giudice ha ricevuto attacchi e minacce sui social media dopo l’ultima ordinanza sulla famiglia nel bosco. La presidente era finita nell’occhio del ciclone in seguito all’ordinanza con cui dispose la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham e il conseguente allontanamento dei tre figli in una casa famiglia. La lite tra i genitori. Intanto Repubblica racconta che tra i due coniugi c’è freddezza dopo gli ultimi sviluppi della vicenda. 🔗 Leggi su Open.online

