Famiglia nel bosco il papà | Non organizzate presidi o proteste Rafforzata la tutela alla presidente del Tribunale minacciata

Un padre ha chiesto di evitare presidi o proteste davanti alla casa famiglia in cui si trovano i suoi figli, preferendo che restino lì fino a quando non torneranno a casa. Ha ringraziato per la solidarietà dimostrata, ma ha sottolineato la preferenza di non organizzare manifestazioni nelle vicinanze delle abitazioni private o della struttura. Nel frattempo, la tutela della presidente del Tribunale è stata rafforzata a causa di minacce ricevute.

“Voglio che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui. Ringrazio tutti per la solidarietà, chiedo però con rispetto di non organizzare presidi o proteste davanti alla casa famiglia o alle abitazioni private”. Sono le parole del papà dei bimbi che abitavano in una capanna nel bosco e la cui madre è stata allontanata dalla casa famiglia in cui abitava con i tre figli per il suo atteggiamento “ostile” e condizionante. L’uomo è sempre stato considerato dagli assistenti sociali la parte dialogante della coppia a cui viene contestata l’ inadeguatezza del casolare – senza acqua, elettricità e servizi igienici – e dell’istruzione, con la bimba più grande incapace di leggere e scrivere sia in italiano che in inglese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

