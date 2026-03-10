Faenza celebra il Carnevale di San Lazzaro | Lovigi Gianfuzi diventa la maschera ufficiale della città

A Faenza il Carnevale di San Lazzaro torna domenica 22 marzo nel quartiere Borgo Durbecco, portando con sé un’atmosfera di colori, musica e allegria. Durante l’evento, Lovigi Gianfuzi sarà ufficialmente nominato maschera della città, in una celebrazione che coinvolge la comunità locale e trasforma il quartiere in un palcoscenico di festa. La giornata promette momenti di convivialità e tradizione.

Un’ondata di colori, musica e allegria è pronta a invadere il Borgo Durbecco. Domenica 22 marzo il quartiere faentino ospiterà una nuova edizione dello storico Carnevale di San Lazzaro, una festa molto attesa dalla comunità che quest’anno segnerà anche un momento simbolico e storico per la città: il riconoscimento ufficiale di Lovigi Gianfuzi come maschera rappresentativa di Faenza. Dopo decenni di presenza nelle pagine de la Fira d’San Pir, l’eterno burlone della tradizione locale scenderà definitivamente in strada per guidare la festa e incarnare lo spirito ironico e popolare della città. Il suo carro, insieme a quello del Passator Tortello, sarà il cuore della manifestazione, portando con sé l’eredità culturale di Cantagalli e l’interpretazione storica di Giovanni Berdondini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Basket femminile, la Nuova Virtus Cesena sconfitta da San Lazzaro al PalaBubani di FaenzaRestano i limiti oggettivi che impediscono alle ragazze di Luca Chiadini portare fino in fondo quei momenti positivi che comunque ci sono e...

Lucca in Maschera, il Carnevale di Viareggio sfilerà sulle Mura e nel centro storico della cittàLucca, 6 febbraio 2026 – Domenica 8 febbraio le Mura di Lucca si vestiranno di colori per accogliere i carri e le mascherate del Carnevale di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Faenza celebra il Carnevale di San...

Faenza, il Carnevale accende l’Istituto Oriani tra maschere e premiColori, fantasia e spirito di squadra hanno animato per una mattina i corridoi dell’Istituto Tecnico Oriani di Faenza, che ha celebrato il Carnevale ... ravennanotizie.it

Lo storico carnevale di San Lazzaro pensa in grandeSi rinnova e pensa in grande lo storico carnevale di San Lazzaro in Borgo a Faenza. Nei giorni scorsi la Giunta dell’Emilia-Romagna ha incrementato i contributi destinati ai carnevali storici che si ... ilrestodelcarlino.it