Fabrizio Corona rivela di avere uno scoop da sette milioni | Per ora non ne parlo perché riguarda anche una persona importante per me

Fabrizio Corona ha annunciato di possedere uno scoop dal valore stimato tra i sette e i sei milioni di euro, riferendosi probabilmente a visualizzazioni su YouTube. Tuttavia, ha deciso di non rendere pubblica la notizia per ora, senza specificare i motivi. La rivelazione è arrivata durante un’intervista, lasciando intendere che il contenuto coinvolge anche una persona a lui cara.

Fabrizio Corona ha confessato di avere tra le mani uno scoop che vale almeno sei o sette milioni (parla quasi certamente di visualizzazioni di YouTube), ma che ha deciso di non divulgare, almeno per il momento. Queste rivelazioni clamorose per ora restano private perché riguardano anche una persona vicina al cinquantunenne, che con questo gesto ha dimostrato di avere un cuore. A quanto pare, se queste informazioni diventassero di pubblico dominio, arrecherebbero dei danni troppo grandi: “ Se è vero che io non ho pietà di nessuno? In realtà devo dire una cosa. C’è un servizio che in queste 22 puntate di Falsissimo non ho mai trattato. Posso rivelare che ho uno scoop incredibile da almeno sei o sette milioni, che però coinvolge una persona a me molto cara. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Fabrizio Corona rivela di avere uno scoop da sette milioni: “Per ora non ne parlo, perché riguarda anche una persona importante per me” Articoli correlati Fabrizio Corona ha uno scoop da 7 milioni: “Potrebbe creare il caos, ma non lo pubblicherò mai”Il creatore di Falsissimo confessa di detenere un’esclusiva esplosiva che coinvolge una persona a lui cara. Fabrizio Corona rivela di avere una brutta malattiaFabrizio Corona dopo il ricovero in ospedale dello scorso weekend, torna a parlare del problema di salute che lo ha costretto a tre giorni di... Tutto quello che riguarda Fabrizio Corona Temi più discussi: Nuova puntata di Falsissimo: Corona rilancia le accuse contro Signorini; Fabrizio Corona affossato da Lele Mora: Basta pagliacciate, non è un giornalista Poi ne ha anche per Barbara D'Urso; Alfonso Signorini lascia Chi: il ruolo di Fabrizio Corona; Corona, nuove pesanti accuse a Signorini. Il bacio in camerino…. Fabrizio Corona annuncia mega scoop milionario destinato a scatenare il caosFabrizio Corona trattiene uno scoop milionario: cosa sappiamo davvero Chi: l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, creatore di Falsissimo. Cosa: rivela ... assodigitale.it Scoop potrebbe creare il caos, riguarda anche..., la confessione di Fabrizio CoronaFabrizio Corona torna a far parlare di sè con uno scoop pronto a creare putiferio nello star system, scopriamo cosa è riuscito a scovare e chi riguarda. notizie.it "Ho in mano uno scoop da 7 milioni, potrebbe creare il caos" Fabrizio Corona pronto a sganciare un'altra bomba, di cosa si tratta >> https://buff.ly/OavzjQn - facebook.com facebook La giornalista/influencer debutta come opinionista al Grande Fratello Vip: «Ricompensa per lo scontro con Fabrizio Corona Macché» x.com