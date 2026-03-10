Fabrizio Biggio | Con Fiorello è una specie di storia d’amore

Fabrizio Biggio, noto come collaboratore di Fiorello, ha spiegato che la loro relazione professionale somiglia a una storia d’amore. In un’intervista al Corriere della Sera, Biggio ha parlato dei suoi impegni attuali, che includono lavori in radio e in produzioni televisive. La sua presenza nel mondo dello spettacolo si concentra su questi due ambiti, senza menzionare altri dettagli.

Le parole del braccio destro di Fiorello. Fabrizio Biggio, come racconta a Corriere della Sera, si muove oggi su due fronti: la radio e la fiction. Ogni giorno è in onda con Rosario Fiorello nel programma La Pennicanza, ma torna anche alla recitazione con Le libere donne, la serie coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, in partenza su Rai 1. Quando gli hanno proposto il ruolo, racconta con ironia, il primo pensiero è stato tutt’altro che serio: «Quando mi hanno detto che era ambientata in un manicomio ho pensato che mi volessero per interpretare il matto». Invece interpreta un medico illuminato in una storia ambientata durante il fascismo, che affronta il tema delle donne rinchiuse nei manicomi perché considerate “diverse” o troppo indipendenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

