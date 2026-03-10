Fabrizio Biava spaventa la Juventus | Se non vai in Champions League c’è questo rischio su Yildiz

Il professor Fabrizio Biava spaventa la Juventus sul futuro di Kenan Yildiz in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Quale impatto avrebbe sui conti della Juventus una mancata qualificazione alla prossima Champions League? Sulle pagine di Tuttosport, Fabrizio Bava, professore ordinario in Economia Aziendale all'Università di Torino, analizza la delicata situazione finanziaria del club bianconero. Tra costi operativi altissimi, errori sul mercato da ammortizzare e i rigidi paletti della UEFA, la conquista del quarto posto assume i contorni di un vero e proprio obbligo vitale. ENTRARE IN CHAMPIONS «Cambia tanto, perché per la Juve il quarto posto è la base di partenza: non arrivarci, in linea teorica, non è contemplato.