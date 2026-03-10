Fabio de Luigi e Virginia Raffaele saranno a Foggia per presentare il loro film durante un evento in città. I due attori parteciperanno a una serata dedicata al cinema presso la città del cinema, dove incontreranno il pubblico e si esibiranno dal vivo. L’appuntamento rappresenta un’occasione speciale per i fan locali di vedere i loro artisti preferiti in azione.

FOGGIA - Grande sorpresa per i fan di Fabio de Luigi e di Virginia Raffaele, infatti i due grandi attori, saranno a Foggia alla città del cinema per un saluto dal vivo e una serata di cinema da non perdere. Il prossimo 13 marzo a Foggia, prima dello spettacolo delle 19:00 del Film “Un bel giorno”, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi saranno in sala per incontrare e salutare il pubblico. Uno spettacolo da non perdere per gli appassionati della commedia all’italiana, con la presenza di due grandi protagonisti del cinema italiano . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Fabio de Luigi e Virginia Raffaele a Foggia per promuovere il loro film

