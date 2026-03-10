Fa Cup | City elimina Newcastle avanti anche le altre big; prosegue la favola Port Vale

Nel secondo turno della FA Cup, il Manchester City ha eliminato il Newcastle, mentre le altre grandi squadre sono avanzate nel torneo. Nel frattempo, la squadra di Port Vale continua la sua corsa, proseguendo la sua sorprendente avventura. Questo weekend non ci sono partite di Premier League, poiché il turno infrasettimanale si è svolto tra martedì e giovedì.

Londra (Gran Bretagna) 10 marzo 2026 - Niente Premier League questo weekend, dopo il turno infrasettimanale consumatosi tra martedì e giovedì, solo poche elette scendono in campo questo fine settimana. In programma in Inghilterra infatti ci sono gli ottavi di finale di FA Cup: otto partite per decidere chi può inseguire il sogno di sollevare al cielo il trofeo del torneo di calcio più antico del mondo. Tra le big, quelle rimaste in corsa proseguono tutte il loro viaggio. Il Manchester City sopravvive alla trasferta di Newcastle e passa il turno, così come vincono anche Arsenal, Chelsea e Liverpool, nonostante diverse difficoltà per tutte e tre le squadre.