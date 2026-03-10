Dopo l’aumento di capitale, la struttura proprietaria della Juventus si è modificata: Exor, controllata dalla famiglia Agnelli, mantiene la sua quota di maggioranza, mentre Tether ha aumentato la sua partecipazione diventando il secondo azionista del club. La mappa degli azionisti si è così ridisegnata, riflettendo le nuove proporzioni di proprietà. Questa evoluzione si configura come un cambiamento significativo nella composizione degli investitori del club.

La mappa proprietaria del club bianconero si è ridisegnata a seguito dell’aumento di capitale appena concluso, mantenendo saldo il controllo della famiglia Agnelli attraverso Exor mentre Tether rafforza la sua posizione come secondo azionista. I dati emergenti dal bilancio al 31 dicembre 2025 confermano che le quote percentuali sono rimaste stabili per i due principali soci, sebbene i diritti di voto abbiano subito lievi variazioni dovute alla natura delle nuove azioni sottoscritte. L’operazione finanziaria ha la partecipazione attiva sia della holding familiare che del colosso delle stablecoin, confermando un equilibrio strategico dove il potere decisionale resta saldamente nelle mani degli Azionisti storici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Exor e Tether: il nuovo assetto del potere nella Juve

