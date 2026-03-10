Bartolozzi ha risposto all’appello di Marina Berlusconi, che aveva invitato a evitare toni alti e volgari nello scontro sul referendum. La richiesta di ridurre l’intensità del linguaggio è stata formulata pubblicamente dalla figlia dell’ex premier, mentre lui ha preso posizione in merito, senza ulteriori commenti. La discussione pubblica si concentra ora su questa richiesta di moderazione.

Marina Berlusconi, figlia di Silvio, ha invitato tutte e tutti ad abbassare i toni dello scontro sul referendum. Ha usato parole da leader politico, quasi da istituzione della Repubblica, una sorta di vice Mattarella. Lo ha fatto sul quotidiano la Repubblica, in odore di vendita all’ennesimo editore gradito al governo Meloni. Le sue parole hanno suscitato reazioni di vario segno, non sono mancati gli apprezzamenti anche e soprattutto in quella parte del centro sinistra che l’avrebbe persino votata come leader della opposizione. Peccato che Marina Berlusconi abbia sempre condiviso le aggressioni di famiglia contro i giudici. Peccato che anche il padre abbia sempre condiviso i progetti di Gelli su presidenzialismo, riforma della Costituzione, informazione e giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Evitare “toni alti e volgari”? La prima risposta all’appello di Marina Berlusconi l’ha data Bartolozzi

Articoli correlati

L’Anm sul “caso Bartolozzi”: “Toni inaccettabili, ma non risponderemo. Ascoltare l’appello di Mattarella”“In queste ultime settimane abbiamo deciso di non rispondere mai agli attacchi ricevuti a più riprese da esponenti politici, anche di altissimo...

Referendum giustizia, Marina Berlusconi: “No a toni da derby, vittoria Sì non sarebbe solo di mio padre”(Adnkronos) – "Mentre la nostra attenzione è monopolizzata dall'ennesima guerra sciagurata, come sciagurate sono tutte le guerre, temo si rischi di...

Contenuti e approfondimenti su Marina Berlusconi

Temi più discussi: Marina Berlusconi: Confronto oltre le faziosità, non sarà una vittoria postuma; Iran, Meloni sente Merz e Starmer: Lavoriamo alla de-escalation; Bruti Liberati: La legge di Nordio completa e realizza il piano del Cavaliere.

La lettera di Marina Berlusconi per il referendum: Se passa il Sì non vince mio padre ma gli italianiIn una lettera Marina Berlusconi ha difeso il Sì alla riforma e ha invitato maggioranza e opposizioni a evitare di ridurre il dibattito a un derby ... fanpage.it

Referendum giustizia, Marina Berlusconi: No a toni da derby, vittoria Sì non sarebbe solo di mio padreMentre la nostra attenzione è monopolizzata dall'ennesima guerra sciagurata, come sciagurate sono tutte le guerre, temo si rischi di non cogliere la reale portata di un passaggio fondamentale per la ... adnkronos.com

A due settimane dal voto Marina Berlusconi scende in campo a sostegno del Sì al referendum giustizia 2026. In una lettera a Repubblica ha difeso la riforma e ha invitato maggioranza e opposizioni a evitare di ridurre il dibattito a un "derby tra tifoserie". - facebook.com facebook

B-ready L’ombra politica di Marina Berlusconi incombe sul governo e su Meloni. Tra l’ingombrante Trump, il referendum sulla giustizia e le opposizioni litiganti, il centrodestra può cambiare volto x.com