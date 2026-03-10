Eventi a Roma dal 13 al 19 marzo 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

A Roma, dal 13 al 19 marzo 2026, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali organizza una serie di eventi che includono incontri, visite guidate, presentazioni e percorsi culturali. La settimana vede coinvolti diversi luoghi della città, con programmi dedicati sia alle testimonianze dell’antichità sia alle espressioni artistiche contemporanee. Le iniziative sono rivolte a un pubblico vario interessato alla scoperta del patrimonio cittadino.

Roma si prepara a una nuova settimana ricca di appuntamenti culturali tra incontri, visite, presentazioni e itinerari che spaziano dall'antichità al contemporaneo. Ecco alcune iniziative, promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in programma dal 13 al 19 marzo. Il calendario si apre con un nuovo appuntamento di Libri al Museo, la rassegna di presentazioni editoriali dedicate al mondo dell'arte. Venerdì 13 marzo alle 17.00, al Museo di Roma a Palazzo Braschi, Simonetta Prosperi Valenti Rodinò e Benedetta Ciuffa presentano il volume Maratti invenit et pinxit.