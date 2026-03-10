Euroapi | vendita imminente 30 lavoratori in pericolo

La vendita dello stabilimento Euroapi a Brindisi si avvicina, con un nuovo acquirente che dovrebbe essere annunciatouno entro il 14 aprile. Attualmente, trenta lavoratori dell’impianto sono a rischio di perdere il lavoro, mentre le trattative per la cessione sono in fase avanzata. La decisione finale è attesa nei prossimi giorni e coinvolge diverse parti interessate.

La cessione dello stabilimento Euroapi a Brindisi è imminente, con un nuovo acquirente atteso entro il 14 aprile. L’assessore regionale Eugenio Di Sciascio ha convocato un tavolo istituzionale per garantire la continuità produttiva e i livelli occupazionali del sito farmaceutico. Il nodo critico dei contratti in somministrazione. Il cuore pulsante di questa vicenda non risiede solo nella vendita dell’impianto, ma nel destino di circa trenta lavoratori con contratti indeterminati in somministrazione. Questi professionisti vantano un’anzianità aziendale che sfiora i diciassette anni, pur non essendo dipendenti diretti della struttura principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Euroapi: vendita imminente, 30 lavoratori in pericolo Articoli correlati 30 gennaio, Madonna dell’Aiuto: il miracoloso intervento che fermò un pericolo imminenteLa Madonna dell’Aiuto interviene per arrestare un enorme pericolo che minacciava gli abitanti di Busto Arsizio, che a lei si erano rivolti in... Euroapi, vicina la vendita dello stabilimento: "Si mantengano i livelli occupazionali"Il futuro dello stabilimento brindisini al centro di un tavolo coordinato dall'assessore regionale allo Sviluppo economico.