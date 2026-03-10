Ethan Hayter mostra il medio in TV durante la crono alla Tirreno-Adriatico | con chi ce l'aveva

Durante la cronometro di apertura della Tirreno-Adriatica, Ethan Hayter ha mostrato il dito medio in diretta televisiva. L'episodio è stato ripreso e trasmesso, e successivamente il ciclista è stato multato e ha subito una decurtazione di punti nella classifica UCI. La scena ha attirato l’attenzione di spettatori e organizzatori, portando a conseguenze ufficiali per il corridore.

Nessuno però aveva capito con chi ce l'avesse, spiegazione arrivata alla fine dallo stesso britannico.