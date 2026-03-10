Estupinan l’uomo del momento | spunta anche un piatto dedicato a lui

Un nuovo piatto dedicato a Pervis Estupinan, il terzino del Milan, è stato recentemente inserito nel menu di un ristorante. La proposta gastronomica porta il nome del giocatore e ha attirato l’attenzione tra gli appassionati di calcio e di cucina. La notizia arriva da un post su X, dove un giornalista ha annunciato questa novità.

Pervis Estupinan è decisamente l'uomo del momento per il Milan: il suo gol contro l'Inter è stato decisivo per vincere il secondo derby stagionale in campionato. Un gol che non è per niente casuale, ma nasce dal lavoro settimanale di Allegri e il suo staff (qui tutti i retroscena). Una rete anche pesante per il presente e il futuro in rossonero dello stesso terzino sinistro, che ha sfruttato al massimo l'occasione più importante da quando è arrivato al Diavolo. LEGGI ANCHE: Allegri sorride: Gimenez è tornato. Per il Milan una carta importantissima nella corsa Scudetto>>> Come scrive il giornalista Michael Cuomo su X piatto speciale in onore del gol di Estupinan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

