Esplosione in una casa di Aramo vicino Pescia morto un uomo rimasto intrappolato | possibile fuga di gas

Un'esplosione ha distrutto una casa ad Aramo, vicino a Pescia, causando la morte di un uomo rimasto intrappolato tra le macerie. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che stanno ancora accertando le cause dell'incidente. La polizia ha escluso al momento altre persone coinvolte e sta verificando eventuali segnali di una fuga di gas.

