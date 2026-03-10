Esperienza e innovazione in cucina | l' Associazione cuochi brindisini ospita lo chef Fabio Tacchella

Il 10 marzo 2026, presso la Masseria Elysium Nature Resort di Mesagne, l’Associazione Cuochi Brindisi, guidata dal presidente Gianfranco Pezzuto, ha organizzato un evento formativo con lo chef Fabio Tacchella. L’iniziativa ha visto la partecipazione di professionisti del settore in un’occasione che ha unito tecniche culinarie e metodi scientifici, creando un momento di confronto e aggiornamento sulla cucina contemporanea.

MESAGNE - La cucina contemporanea incontra il metodo scientifico in un evento formativo d'eccezione. Il 10 marzo 2026, presso la suggestiva cornice della Masseria Elysium Nature Resort di Mesagne, l'Associazione Cuochi Brindisi del presidente Gianfranco Pezzuto ha ospitato lo chef Fabio Tacchella per una giornata dedicata a professionisti e appassionati che vogliono portare competenze concrete direttamente nella propria cucina. Fabio Tacchella, tra le tante cose, è l'ideatore del sistema di cottura con Carta Fata e Fata Bags, così come della sonda wireless "ConTact", studiata per la misurazione della temperatura al cuore del prodotto mantenendo il sottovuoto.