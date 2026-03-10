Esibizioni di monta americana e battesimo in sella | in spiaggia c' è ' Horse beach club'

Domenica 15 si svolge la seconda edizione di ‘Horse Beach Club’ allo stabilimento Marrakech Beach 55 di Lido di Spina. L’evento prevede esibizioni di monta americana e un battesimo della sella gratuito rivolto ai bambini, offrendo un’occasione di sport e divertimento sulla spiaggia. L’iniziativa torna a coinvolgere appassionati e famiglie, portando l’equitazione direttamente sulla sabbia.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) L’evento è stato pensato per coinvolgere sia i professionisti del settore che le famiglie, con un programma ritmato e coinvolgente. Dalle 10 alle 12 vi sarà il battesimo della sella. Spazio ai più piccoli (fino ai 12 anni) con le passeggiate gratuite su pony. Un percorso dedicato sulla sabbia permetterà ai bambini di approcciarsi al mondo equestre in totale sicurezza. L’iscrizione è gratuita presso il punto informazioni dell'evento. Dalle 14, spazio a ‘Adrenalina e tecnica’. Il pomeriggio entrerà nel vivo con le esibizioni di monta americana. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati ATB monta in sella e promuove il ciclismoAnche quest’anno sulle strade della città di Bergamo sarà in servizio un autobus di ATB che fino al 10 maggio percorrerà tutte le linee urbane di... Bondi beach, il Natale in spiaggia dopo l'attacco terroristico a SydneyLe celebrazioni natalizie a Bondi Beach, la popolare spiaggia di Sydney, sono state leggermente ridimensionate quest’anno dopo l’attacco terroristico... Una selezione di notizie su Esibizioni di monta americana e... Argomenti discussi: Gran Champion 2025, monta western: Vincono Vittoria Armelao e Davide Meazzo; Chioggia protagonista al Gran Champion Endas Veneto: vittorie per AB Performance Horses ASD.